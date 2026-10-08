"Бабине літо" закінчується: синоптик назвав дату похолодання в Україні

Погода в Україні / © iStock

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Двотижневий період погодної стабільності добігає кінця. 8 жовтня подарує останню порцію майже літнього тепла — температура підніметься до +19…+24 °C. Уже завтра, 9 жовтня, погода почне змінюватися: до України прийдуть дощі, посилиться вітер, а з Атлантики надійде прохолодніше повітря.

Про це попереджає начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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Погода в Україні 9 жовтня: циклон принесе дощі та сильний вітер

За словами Постриганя, у п’ятницю, 9 жовтня, погоду визначатиме циклон «Felicia». Його холодний атмосферний фронт принесе дощі в західні та північні області України й відкриє шлях прохолоднішому повітрю з Атлантики. Сонця стане менше.

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На решті території України, зокрема на Черкащині, ще зберігатиметься тепле субтропічне повітря із Середземномор’я та Балкан. Додаткового дискомфорту додасть південний вітер, пориви якого місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Якою буде температура 9 жовтня:

вночі — +8…+13°;

вдень — +18…+23°.

Невеликі опади можливі лише у другій половині дня.

«А ввечері наш регіон перетинатиме фронтальний розділ, що проявиться збільшенням хмарності та локальними невеликими дощами. Вітер південних румбів підтримає нічну температуру на рівні 7–12º, а денну — 19–24º», — йдеться в повідомленні Черкаського обласного центру гідрометеорології.

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Погода на вихідні 10–11 жовтня: тепло ще затримається

За прогнозом синоптика, у вихідні, 10–11 жовтня, атмосферна перебудова продовжиться. Атлантика надсилатиме нові циклони до Європи, однак їхній рух стримуватимуть антициклони.

Для України це означає поступове послаблення тепла, але різкого похолодання поки не очікується. Істотних опадів не прогнозують.

Температура на вихідні:

вночі — +5…+10°;

вдень — +15…+20°.

Погода на початку наступного тижня: тепло почне відступати

На початку нового робочого тижня погодна ситуація продовжить змінюватися. За прогнозами, сонця ставатиме менше, а земна поверхня поступово втрачатиме більше тепла, ніж отримуватиме.

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«Сонячна батарейка згасатиме», — пояснює Віталій Постригань.

Найближчими днями ще можна буде насолодитися комфортною осінньою погодою. Однак поступова перебудова атмосфери вже свідчить про наближення прохолоднішого періоду.

«Ловіть жовтневе тепло, поки воно поруч: попереду ще кілька комфортних осінніх днів», — радить начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи справдяться побоювання про люті морози — науковиця дала чіткий прогноз на зиму.

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