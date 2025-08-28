ТСН у соціальних мережах

64
1 хв

Бачення на 15 років: у Міноборони заявили, що планують повертати Крим

У Міноборони заявили, що Україна має бачення на 10-15 років, як звільнити всі захоплені території.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Іван Гаврилюк

Іван Гаврилюк / © Рустем Умєров

Україна спільно з міжнародними партнерами має стратегічне бачення повернення усіх тимчасово окупованих територій, включно з Кримом.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Четвертого Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи.

Він запевнив, що Україна має бачення на 10-15 років наперед, як повернути окуповані території.

«В нас є бачення, як повернути усі тимчасово окуповані території. Ми разом з партнерами — британцями, американцями — проводили ряд „військових ігор“, де моделювали різні ситуації. На 10-15 років вперед у нас є бачення, куди нам рухатися, як нам розвиватися», — зазначив Гаврилюк.

Водночас, заступник міністра визнав, що Крим нині перетворився на потужну військову базу РФ із великою концентрацією російських військ.

«Що стосується переваги у Чорному морі — давайте будемо реалістами. Її треба там здобути і утримувати. А зараз навіть окремі вилазки для знищення плавсуден важко здійснювати, бо росіяни вжили заходів», — визнав представник Міноборони.

