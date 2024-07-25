"В неї було якесь відчуття": донька Ірини Фаріон дала перше інтерв'ю після смерті матері

Донька зізнається, що останні дні перед вбиством матері не могла спати та відчувала тривожність.

Донька колишньої нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня біля власного під'їзду, дала перше інтерв'ю після смерті матері. Зокрема, вона розповіла про символічні речі, які відбулися напередодні вбивства.

Деталі донька Ірини Фаріон розповіла кореспондентці ТСН Марійці Кужик.

Софія поділилася, що впоратися з важкою втратою їй допомагає підтримка великої кількості людей.

"Зі всієї країни і по світу. І в мене таке відчуття, що це вона дає силу мені триматися, бо вона казала – ніколи не плакати при людях. Не потрібно жалю, щоб тебе жаліли", - каже донька Ірини Фаріон.

За її словами, вони разом планували поїздку на море, однак плани родини зруйнувала страшна звістка.

"Ми говорили, як ми поїдемо на море. Вона дуже хотіла, щоб ми з дітьми відпочили. Особливо Ева та Дмитро", - йдеться в повідомленні.

Символічні речі перед вбиством

Також Софія розповіла про символічні речі, які відбулися незадовго до моторошного вбивства мовознавиці.

"Зовсім недавно, десь два тижні тому, я не знаю, чи це якісь символічні речі. Чоловік поїхав на фронт, бо був у відпустці. І ми його відвезли з Евою(внучкою). Падав сильний дощ, ми прийшли до хати і під альтанкою в нас, котик мявкає. Малесенький зовсім. І ми його забрали собі. І я вважаю, що це також певний знак. Бо вона дуже любила тваринок. І о цей котик Рудик, як ми його назвали, це є певний символізм", - каже донька Фаріон Софія.

Крім того, упродовж останніх двох тижнів Ірина Фаріон запитувала постійно у дочки: "Де ти? Ти вдома? Все добре? Позакривай вікна".

"Можливо в неї було відчуття якесь. Але вона цього мені не говорила", - каже Софія.

"Сьогодні заходили до хати, то в неї робочий стіл, завжди дуже багато документів, різних, наукових, з якими вона працювала, а тут зайшли, він повністю пустий - ніколи такого ніколи не було. Можливо, знаєте, в людини є якесь відчуття. В кожного. А в мене було відчуття. Я цей тиждень просто не могла нормально спати. Була тривога постійно. Але я б ніколи не подумала, що вдень, влітку, коли є люди, можна таке зробити", - зізнається дочка вбитої мовознавиці.

Останнє повідомлення

"Остання наша смска була…я кажу мама, я замовила Дмитрику (внуку) День народження у Веселці(назва дитячого центру) (5 років мало бути). І все. І вона написала, що вона викликала таксі. Це було о 19.17", - вказано у повідомленні.

Утім додає, що доведе до кінця усе, що планувала зробити її матір.

"Фракція "Свобода" на сесії Львівської міської ради запропонувала вулицю перейменувати, звичайно, що ще будуть і меморіальні таблиці. Ще будуть презентації книг. Вечори памяті. Ми плануємо також зробити і фонд Ірини Фаріон. Все, що вона планувала, "Гени українців", всі книжки, що вона хотіла видати, що заплановано – ми все зробимо", - додала Софія.

Водночас спершу їй та близьким Ірини Фаріон потрібно трошки втамувати біль.

"Зібратися з силами, після сорока днів ми це все будемо робити. Це великий біль, але ми боремося, ми тримаємося, бо так треба. Вона би так хотіла. Вона би не хотіла, щоб ми плакали, вона б хотіла, щоб ми були сильними, наступальними, щоб ми творили українську націю. Ми це будемо робити", - додала вона.

Зять Ірини Фаріон про вбиство

Зять покійної Ірини Фаріон Василь на момент вбиства мовознавиці був на позиції.

"Був на позиції, мені відразу подзвонили через командира, бо ми в той час працювали. І сказали, що будуть мене міняти, в той період часу. Міняти і добиратися, бо це Донецька область і я вже добирався день-ніч і був зранку в неділю у Львові", - сказав він.

Чоловік додав, що наразі у родини є охорона.

"Вирішили її знищити фізично, щоб в подальшому вона не пропагувала ті ідеї, які вона носила", - додав зять Ірини Фаріон.

Новини ТСН онлайн 16:00 25 липня. Затримано вбивцю Фаріон! Перше інтерв’ю її доньки після смерті

Нагадаємо, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства колишньої нардепки Ірини Фаріон. Над розкриттям злочину працювали сотні фахівців із різних правоохоронних структур.

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