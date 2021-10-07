"Бачила таке тільки по телевізору": під Запоріжжям швидкі привозять пацієнтів з коронавірусом кожні 10 хвилин

"Бачила таке тільки по телевізору": під Запоріжжям швидкі привозять пацієнтів з коронавірусом кожні 10 хвилин

У Мелітополі склалася критична ситуація із захворюваністю на коронавірус.

У Мелітополі Запорізької області стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. Лікарні заповнені, а пацієнти лежать навіть у коридорах.

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Про це повідомляє "РІА Мелітополь" з посиланням на розповідь містянки Катерини Мелінчук.

Жінка доправила до місцевої лікарні свою маму, у якої діагностували коронавірус.

"Сьогодні оформлювала маму в інфекційну лікарню. Швидка підвозить нових пацієнтів кожні 10 хвилин. Жах. Місць не вистачає. Медперсонал працює на знос. Хворі лежать навіть у коридорі! Усім потрібен кисень. Такую картину бачила тільки по телевізору! Бережіть себе", - говорить жінка.

На сайті Мелітопольської міської ради регулярно подають дані з кількості нових випадків коронавірусу у місті.

"За результатами лабораторних досліджень від 1 та 2 жовтня 2021 року зареєстровано 264 нових випадків захворювання на COVID-19 серед мешканців міста, з них 2 дітей. Станом на 6 жовтня 2021 року всього в місті Мелітополі зареєстровано 9 525 підтверджених випадків СOVID-19 серед містян, з них 417 дітей", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні в інфекційному госпіталі отримує лікування 277 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районів. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 690 захворілих мелітопольців, з них 117 дітей.

Зареєстрований один летальний випадок - померлий мав супутні захворювання серцево-судинної системи, хронічну хворобу легень.

Нагадаємо, що число "ковідних" діагнозів в Україні росте: понад 12,5 тисячі людей занедужало минулої доби. Майже 4 тисячам знадобилася шпиталізація. На урядовому засіданні зазначили, що кілька областей країни на межі "червоної" зони і карантин там можуть посилити вже днями.

Коронавірус в Україні: минулої доби виявили понад 15 тисяч нових випадків

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