Бачили момент детонації або підозрілих осіб: у Дніпрі СБУ шукає свідків вибуху авто, в якому загинули дві людини

Бачили момент детонації або підозрілих осіб: у Дніпрі СБУ шукає свідків вибуху авто, в якому загинули дві людини

В результаті підриву загинули прессекретарка ДСНС України і член громадської організації.

У Дніпрі Служба безпеки України шукає свідків вибуху на проспекті Богдана Хмельницького.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області.

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Так, для проведення об'єктивного і повного розслідування події, правоохоронцям потрібна допомога свідків, які бачили момент вибуху або знають будь-які деталі інциденту.

“Всім, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти правоохоронцям у розкритті цього злочину, хто перебував поряд з місцем події в момент вибуху, зафільмував або помітив будь-яких підозрілих осіб до моменту вибуху, звертайтеся за телефоном спеціальної гарячої лінії: (056) 744-85-19. Гарантуємо конфіденційність та безпеку кожному, хто її надасть”, — підкреслили в СБУ в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що вибух на проспекті стався вранці 15 вересня. На місці загинули двоє людей. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій, еквівалентом від одного до двох кілограм тротилу, перебувало під днищем машини. Здетонувало воно, коли водій сів за кермо авто.

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