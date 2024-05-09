"Бачимо, до чого готується окупант": Зеленський звернувся до українців та розповів про військову допомогу

Глава держави провів нараду, на якій йшлося про те, як прискорити постачання зброї від партнерів.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 9 травня звернувся до українців та розповів про нараду з керівниками Сил оборони.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, під час наради були присутні Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. Йшлося про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, а також, як діяти з наявними силами і засобами, наявною зброєю та щоб досягти необхідних результатів.

“Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь.І дякую всім нашим солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта. Особливої вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ ГУР “Кракен”. Дякую вам, хлопці. І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен. Сьогодні ж призначив нового командувача Сил спеціальних операцій – Олександра Трепака. Достойна людина, сильний воїн, Герой України. Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну і життя. Дякую всім, хто додає нам сили”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на Саміті миру в Швейцарії країни-учасниці будуть розглядати низку основних питань, які стосуються війни в Україні.

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