"Бачимо такі тенденції": в Повітряних силах повідомили, коли РФ може завдати чергового ракетного удару по Україні

В Повітряних силах заговорили про наступний ракетний удар.

Росія може завдати новий ракетний удар по території України вже сьогодні, 6 грудня, тож українцям необхідно пам’ятати про небезпеку з повітря.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також читайте Масований ракетний удар 5 грудня: Зеленський розповів про роботу ППО та назвав кількість загиблих

"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ — ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали", — сказав Ігнат.

Він додав, що українцям потрібно пам’ятати про ракетну загрозу.

"Треба бути до цього готовим. Вся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом. А ЗСУ будуть робити те, що роблять найкраще - захищати громадян, свою державу", — підкреслив речник.

Масована ракетна атака по Україні 5 грудня:

Вчора, 5 грудня, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, є загиблі. Через обстріли відбулися аварійні відключення світла в регіонах України.

На Київщині російські окупанти ракетами поцілили у енергетичний об'єкт, у регіоні тривають екстрені вимкнення електрики.

Через ракетний удар Одеса залишилась без водопостачання. Всі насосні станці знеструмлені через ракетні обстріли окупантів.

Читайте також: