"Бачимо, у неї вже сил немає": херсонських хлопців, які витягли дівчинку з води, подадуть на звання "Герой-рятівник"

"Бачимо, у неї вже сил немає": херсонських хлопців, які витягли дівчинку з води, подадуть на звання "Герой-рятівник"

Хлопці випадково почули крики дівчинки.

Хлопців, які врятували дівчину з крижаної води у селі Старосілля Бериславського району, херсонські рятувальники хочуть подати на Всеукраїнську акцію "Герой-рятівник року".

Про це пише "Суспільне".

13-річна Альбіна згадує: 29 грудня вперше вирішила покататися на річковій кризі. Пройшла метрів 20 і раптово опинилася у крижаній воді.

"Я руками трималася за лід і пробувала на нього вилізти, але він проламувався постійно. Страшно було, кричала "допоможіть". Мене вже назад почало відносити і вниз тягнути. Важко було", - каже дівчина.

Троє її друзів, за словами дівчини, теж провалилися у воду, та вибралися самотужки і втекли.

Крики Альбіни за 300 метрів почули дивом, говорить 11-класник Данило. Він разом з братом просто вийшли випити кави у двір.

"Стоїмо, чуємо на річці якісь крики. Богдан кричить: "Біжи по канат". Я приніс. Богдан – на міждоріжжя, я знайшов колоду. Прив’язали колоду, закидували. Вона вчепилася в неї, почали тягнути", - говорить Данило Білоконь.

"Метрів 10 вона сама проламувала кригу, а потім ми бачимо – в неї вже сил немає. Я роздягнувся повністю, почав лід їй назустріч ногами проламувати, поки не залишився маленький клаптик, який вже легко проламався. Ми її витягли на міцну кригу, я допоміг їй вибратися, а потім канатами витягли до берега. Зняли рюкзак, зняли куртку, потім мій брат взяв її на плече та поніс до себе додому. Тим часом Руслан набрав швидку допомогу і нам розказали, що далі робити", - сказав Богдан.

Дії хлопців були розумними та вчасними, вважає начальник пожежно-рятувального загону Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області Сергій Коваленко.

"Хлопці в цій ситуації діяли правильно. Головне, що не розгубилися, надали допомогу потерпілій. Цих дітей ми будемо подавати на "Герой-рятівник року" і заохочувати їх будемо", - каже рятувальник.

Хлопці вважають свій вчинок пересічним. Не прийти на допомогу, кажуть, не дозволила б совість.

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Нанадаємо, у Миколаївській області троє дітей провалилися під кригу на лимані неподалік села Коблеве. Майже 20 хвилин хлопчаки борсалися у крижаній воді, кликали на допомогу, але їх ніхто не чув. На щастя, з автомобільного мосту, що проходить через лиман, дітей побачив водій вантажівки.