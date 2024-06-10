"Бачимо, які кроки планує ворог": Зеленський про ситуацію на фронті та де найбільш важко

Президент України Володимир Зеленський вислухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на передові.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, на Сумщині ситуацію повністю контролюють наші військові. Проте окупанти продовжують активно застосовувати диверсійні групи, які успішно знищують Сили оборони.

“Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає. Харківщина: тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати. Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій”, - наголосив Зеленський.

Водночас на південних напрямках ситуація “загалом без змін”. Україна продовжує посилювати позиції.

“Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні. Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях”, - зазначив президент.

Нагадаємо, що Сили оборони України здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова.

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