Бачу ціль, не бачу перешкод: на Тернопільщині поліцейські врізалися у власний блокпост, поки переслідували порушника (фото)

Бачу ціль, не бачу перешкод: на Тернопільщині поліцейські врізалися у власний блокпост, поки переслідували порушника (фото)

Місцеві кажуть, що зіткнення спричинила ожеледиця на дорозі.

У Тернополі автомобіль патрульних під час переслідування порушника врізався у власний блокпост. Один з поліцейських отримав поранення.

Про це у своєму Facebook повідомив місцевий громадський активіст Роман Довбенко.

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"В той час, коли районні поліцейські вмудряються їздити на допотопних автомобілях з умовно квадратними колесами, то обласні патрульні систематично розбивають новенькі автомобілі та ще й не як-небуть, а і випробовуючи на міцність стіни свого ж адміністративного поста", — написав активіст.

Як повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області, 21 січня о 4:25 ранку правоохоронці помітили авто марки BMW з литовською реєстрацією. Автомобіль порушив правила дорожнього руху України, а коли на вимогу поліцейських водій BMW не зупинився, правоохоронці кинулися його наздоганяти.

Місцеві кажуть, що зіткнення спричинила ожеледиця на дорозі. Внаслідок аварії постраждав один з поліцейських. Він, ймовірно, отримав перелом хребця.

Натомість колега активіста Довбенка, Андрій Об'єщик на своїй сторінці у Facebook пише, що патрульний, який керував поліцейським авто, не має водійського стажу. Водночас в обласній патрульній поліції Тернопільщини цю заяву відкинули.

Facebook/Андрій Об'єщик

Facebook/Андрій Об'єщик

Нагадаємо, на Волині внаслідок погіршення погодних умов, під час роботи перекинулась снігоприбиральна машина.

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