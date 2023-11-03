Бачу готовність не просто захищати Україну, а перемагати у цій війні: Зеленський – про зустрічі з воїнами

Володимир Зеленський зазначив, що цієї осені є хороші, дуже важливі результати у знищенні російських систем ППО та бойової авіації окупанта.

Президент України Володимир Зеленський відвідав та привітав військових ЗСУ – воїнів артилерії, ракетних військ та інженерних військ. 3 листопада – професійний день саме цих родів військ.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні до українців 3 листопада.

Президент відзначив державними нагородами захисників і захисниць України, подякував командирам.

Про нові оперативні можливості для України

"І хочу зараз сказати кожному воїну-артилеристу, кожному нашому воїну ракетних військ та кожному воїну інженерних військ – ви справді наша опора, опора всіх Сил оборони та безпеки. Саме те, що дозволяє усім бути стійкими та визначеним підрозділам – йти вперед, просуватись на фронті – щодня додавати позицій. Кожні п’ятсот метрів, кожен кілометр, які проходять хлопці, – це нові оперативні можливості для України, зокрема для наших ракет", - сказав він.

Про важливі результати на фронті

Зеленський повідомив, що цієї осені у нас є хороші, дуже важливі результати у знищенні російських систем ППО та бойової авіації окупанта. "Будемо продовжувати цю роботу й надалі – і я дякую всім, хто нам у цьому допомагає", - додав він.

Про заміну командувача ССО

Президент повідомив, що провів заміну в командному складі Збройних Сил України – призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ. "Це досвідчений офіцер – бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів", - наголосив він.

Зеленський повідомив, що генерал Віктор Хоренко, який командував Силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України.

Про підготовку рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС

Президент розповів, що провів підготовчу нараду щодо наступного тижня – політичної роботи та кроків України разом з Євросоюзом.

"Кожен день використовуємо, щоб додати змісту підготовці рішення про початок переговорів про вступ нашої держави в Євросоюз. Часові межі та політичні кроки – чітко розуміємо. Та підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії", - наголосив він.

Про готовність не просто захищати Україну, а перемагати

Володимир Зеленський також розповів, що він часто бачиться з військовими ЗСУ, – з тими, хто на передовій, з тими, хто готується повернутись на передову, з тими, хто заслуговує державних нагород.

"Щоразу, коли я бачусь з ними, я бачу готовність не просто захищати Україну, а перемагати заради України. Перемогти в цій війні. Нам – своє робити. Це наша потреба. Я добре пам’ятаю, хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни. Я пам’ятаю, що говорили і хто говорив. Хто вірив і хто помилявся, не віривши в Україну. Варто бути впевненим в Україні зараз – так само, як і тоді. Росія хотіла Київ – але її змусили втекти. Хотіла Харків і казала, що це російське місто, але наш Харків є й завжди буде вільним. Так само Херсон. Так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території – я хочу, щоб вони почули зараз це. Йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно… Для фронту, для нашого неба, для наших міст і – для нашого руху. Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто б’ється і працює заради України", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про знищення на півдні ворожої системи ППО.

Читайте також: