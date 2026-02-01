Бачили, що це цивільні і добивали: нові подробиці розстрілу шахтарського автобуса "Шахедами"

Росіяни добивали другим «Шахедом» поранених шахтарів, які виходили з понівеченого автобуса / © Сергій Флеш

Російські оператори дронів свідомо і цілеспрямовано атакували цивільний автобус з шахтарями на Дніпропетровщині.

Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Група „Шахедів“ на онлайн-управлінні через радіо модеми Mesh пролітали вздовж дороги. Пілот першого „Шахеда“ побачив автобус внизу та вирішив його атакувати», — зазначив експерт.

Далі «Шахед» вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в’їхав в паркан. Травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному.

В цей час оператор другого «Шахеда» побачив людей та цинічно направив дрон просто в мирних людей.

«Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму», — наголосив «Флеш».

Нагадаємо, що у Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського дрона по службовому автобусу шахти «Тернівська» загинули 15 людей, ще 7 отримали поранення.