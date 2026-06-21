«Бачили зблизька» Кримський міст: у ЗСУ заінтригували заявою після ударів по Керчі

Атака на Керч біля Кримського мосту / © Сили безпілотних систем ЗСУ

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Сили безпілотних систем, які систематично атакують Крим та інші частини РФ, заінтригували заявою про удари біля Кримського мосту, а саме влучанням по нафтобазі Керченського порту. Вони попередили окупаційну «владу», що «бачили зблизька та з різних ракурсів» Кримський міст.

Про це СБС повідомила на платформі Threads.

«Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі, дуже зблизька і з різних ракурсів, бачили кримський міст», — йдеться у повідомленні.

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Також в оборонному підрозділі ЗСУ опублікували фото Кримського мосту та те, куди саме припав удар, і заінтриговано написали: «1. Те, що ми вночі розбомбили 2. Він самий».

© Сили безпілотних систем ЗСУ

У коментарях до допису українці здогадалися про ймовірні плани ударити по Кримському мосту та попросили, щоб це «непорозуміння було знищене».

«Чекаємо дня, коли моста не буде видно ніде, окрім як дна морського! Дякую вам за вашу роботу.

Чекаємо посту, що ви дивилися з різних ракурсів — але так і не побачили.

Вже бачу як палає той міст, і чую: «Остання путь, Остання путь, Остання дорога.

Спойлер: міст ліг відпочити, але з різних ракурсів це виглядає по-різному».

Удари по Криму — що відомо

Вночі та вдень в окупованому Криму лунали потужні вибухи. Під час атаки у різних регіонах зникло світло та вода. Окрім того, окупаційна «влада» повідомила про повну зупинку продажу пального для росіян. Без електрики залишилася більша частина півострову: мешканці північно-західних, центральних та південнобережних енергорайонів.

Напередодні, вночі, також гучно було у Керчі. Українські безпілотники завдали потужного удару по нафтобазі, яка розташована за 1 км від Кримського мосту, та порту «Кавказ». Це згодом офіційно підтвердила українська влада.

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