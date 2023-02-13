БАД замість ліків від COVID-19: звільненому заступнику МОЗ повідомили про підозру

Препарати, які використовували при лікуванні хворих на коронавірус, виявилися біологічно активною добавкою.

Першого заступника Міністра охорони здоров'я України, звільненого минулого тижня, підозрюють у безпідставній реєстрації іноземних ліків від застуди, грипу та терапії COVID-19. Фактично препарат є біологічно активною добавкою (БАД). Йдеться про експосадовця Олександра Комаріду.

Про це 13 лютого повідомили в Службі безпеки України та Офісі Генерального прокурора.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України - порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів.

На той час підозрюваний перебував на посаді гендиректора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України та був співголовою Постійної робочої групи з розгляду проблемних питань державної реєстрації лікарських засобів.

За матеріалами розслідування, колишній посадовець ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є БАДом і потребує додаткових досліджень. Таким чином він не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у прискореному режимі.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.

Нагадаємо, на Сумщині вперше в Україні було зафіксовано зараження новим підвидом штаму коронавірусу “Кракен”. Хворий чоловік нікуди не виїжджав, відтак "Кракен" циркулює в країні.

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