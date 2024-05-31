"Багато часу вже згаяно": експерт по суті "пройшовся" по проблемах мобілізації

Глібовицький зазначив, що після набуття чинності закону про мобілізацію "шалена кількість людей у страху перед невизначеністю".

Експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький детально описав причини проблем з мобілізацією в Україні. Зокрема, він розкритикував дії влади, яка заміст вибудовування довіри з громадянами створює ситуацію невизначеності.

Свої думки Глібовицький висловив у інтерв’ю LIGA.net.

Він зауважив, що ухвалені 2022 році рішення спрацювали на той момент дуже добре. Але зараз Україна вже перебуває в новій ситуації.

"Ми думали, що це коротка війна, а це довга війна. Нам тепер треба думати, яким чином побудувати відносини довіри між державою і громадянином; яким чином уможливити мобільність; яким чином відкривати аеропорти – хоча би "Львів", наприклад; яким чином зробити так, щоб люди, які виїхали, не боялися повернутись назад, тому що вони будуть там схоплені чи примушені до чогось", – зазначив експерт.

Він також наголосив, що "нам треба зняти знак рівності" між армією та загибеллю.

"Армія дорівнює можливість загинути, так, але це не є знак рівності. Нам треба зробити неприйнятним приниження гідності будь-де в державному секторі, і в приватному теж, до речі. Це питання набагато глибші і дальші, ніж ЗСУ чи війна", – висловився Глібовицький.

Економічне бронювання

Він наголосив на важливості запровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації.

"Воно буде важливим. Буде важливим, щоб бізнес працював, тому що ми не можемо фінансувати військові витрати за рахунок зовнішньої допомоги. Це означатиме, що хтось не буде воювати, а хтось буде. Той, хто воює, не має розглядатися суспільством як той, кого догнали, кому не пощастило, хто дурний. Для когось це має бути свідомий вибір", – розповів експерт.

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Невизначеність після появи закону про мобілізацію

Глібовицький вказав, що після набуття чинності закону про мобілізацію "шалена кількість людей у страху перед невизначеністю".

"Останні кілька днів, коли запроваджувався закон про мобілізацію, у великих містах України було дуже важко викликати таксі. Тому що значна частина водіїв просто не вийшла на роботу, не розуміючи, що їх очікує. Прогнозованість є одним з критеріїв хорошого врядування", – зазначив експерт.

Як приклад невизначеності він навів раптове припинення консульського обслуговування українських чоловіків закордоном:

"Рішення, прийняте без попередження. Що це означає? Давайте перекладемо зрозумілою мовою багатьом громадянам: український паспорт дорівнює ризик, бо ти не розумієш, як держава буде з тобою діяти".

Аванс довіри до держави

Глібовицький зазначив, що 2022 року українці дали державі фантастичний аванс довіри. За його припущенням, політичні еліти неправильно інтерпретували цей аванс довіри, сприйнявши його як оцінку своїх дій.

"Тому вони запропонували більше того самого в момент, коли потрібно було перебудовувати відносини. Окей, помилилися, буває. Це означає, що зараз є можливість почати перебудовувати ці відносини", – сказав експерт.

Невчасна перебудова системи призову

"Багато часу вже згаяно. Ми невчасно пішли перебудовувати систему призову. Помилковим було рішення підійти до питання того, хто працює в ТЦК, як до простого питання: "А давайте туди ветеранів". Може, є складніший спосіб формування компетентностей, які мають бути там, і як вони мають вирішувати ті завдання, які перед ними є. Там була купа неоцифрованих матеріалів, складних процедур, невідповідностей, загублених списків і так далі. Те саме з ВЛК", – розповів Глібовицький.

До слова, як повідомив президент Володимир Зеленський, після ухвалення відповідного закону мобілізація в Україні збільшилась.

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