Багато дощів та рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на вихідні, 18-19 вересня

Багато дощів та рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на вихідні, 18-19 вересня

Вночі у деяких регіонах температура опускатиметься до +2°.

На вихідних, 18-19 вересня, в Україні очікується дощова та місцями вітряна погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 18 вересня, в країні, крім крайнього сходу, очікуються помірні дощі, місцями грози, вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині до 18°, на північному сході країни місцями 5-10°, вдень у західних та північних областях 14-19°, на решті території 18-23°, на Одещині до 27°, на високогір'ї Карпат протягом доби 4-9° тепла.

У неділю, 19 вересня, також ітимуть дощі, лише вночі на Правобережжі буде без опадів. Температура у західних областях вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, у південній частині вночі 10-15°, вдень 19-24°, на решті території вночі 6-11°, вдень 16-21° (у північних областях 12-17°).

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У Києві вихідні також будуть дощовими. Так, у суботу вночі у столиці очікується значний, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 17-19°. 19 вересня вночі переважно без опадів, вдень дощ, температура вночі 9-11°, вдень 14-16°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Погода на 18-19 вересня від маленької Фросі

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