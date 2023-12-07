"Багато говорив": у Раді назвали ще одну причину звільнення Веніславського

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко назвав ще одну причину звільнення Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді.

Федора Веніславського звільнили нібито через те, що він говорив "багато неузгоджених речей".

Таку думку Олексій Гончаренко виловив у своєму Telegram.

"Веніславського звільнили за те, що він дуже багато говорив неузгоджених речей. Останньою краплею стала заява Веніславського про електроні повістки. Ця ідея існує у владі, але остаточне рішення ще не прийняте", - написав нардеп.

Нагадаємо, що раніше Веніславський розповів, що Верховна Рада готує законопроєкт щодо змін у мобілізації та військовій службі. У ньому нібито планується прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходитиме до поштової скриньки, а вже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб.

Звільнення Веніславського

7 грудня президент Володимир Зеленський звільнив нардепа Федора Веніславського з посади представника президента України у Верховній Раді.

Згодом сам нардеп пояснив, що питання звільнення він сам обговорював із президентом Володимиром Зеленським кілька днів тому. За його словами, він нині зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати біля лінії фронту. Тому виконувати повноваження представника президента "не завжди встигає".

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