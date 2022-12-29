Багато хто їх припускається: чотири помилки під час приготування новорічного салату "Олів'є"

Якщо ви традиційно готуєте на новорічний стіл салат "Олів'є", вам можуть стати у пригоді правила, які допоможуть не припуститися помилок і зіпсувати смак страви. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Якщо не припускатися чотирьох основних помилок, ваш салат "Олів'є" вийде надзвичайно смачним.

Пропорції овочів

Часто під час приготування салату "Олів'є" людина намагається додати якомога більше продуктів, щоб всім вистачило цієї смачної страви. Як результат, страждає сам салат. Особливо часто це трапляється, якщо взяти надто багато картоплі. Вона просто заб'є смак всіх інших інгредієнтів. Також краще вибирати таку картоплю для "Олів'є", яка немає багато крохмалу в своєму складі.

Мало яєць

Саме завдяки вареним яйцям салат відрізняється надзвичайно ніжним та приємним смаком. Можете сміливо додавати до "Олів'є" 3-5 яєць — звичайно в залежності від їх розміру.

Не додавайте консервований горошок

Практично всі, хто готує цю страву на новорічний стіл, додають до салату лише консервований горошок. Але кухарі радять замінити його на заморожений свіжий горох, який потрібно перед додаванням трішки відварити у злегка підсоленій воді. Так ви отримаєте більш яскравий смак страви та ще й здивуєте своїх гостей.

Краще замінити ковбасу

Можливо ви не знали, але в оригінальному рецепті ковбаси не було. До складу "Олів'є" входило лише відварене м'ясо. Тому краще і тепер додати саме філе індички, курки або відварену яловичину. Можна навіть зробити мікс з різного м'яса. Завдяки заміні всього лише цього одного інгредієнту ви зможете отримати набагато смачнішу та яскравішу страву.

Якщо ви не будете припускатися таких помилок, то вже в цю новорічну ніч зможете насолодитися по-справжньому смачним салатом "Олів'є". А ще — спробуйте приготувати домашній майонез, а не купувати магазинний. Тоді страва стане ще й кориснішою.