Багато нервів про особливу небезпеку: Зеленський розповів, чи завдасть РФ ракетного удару

Ввечері 20 листопада президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Що відомо про можливість нового удару РФ ракетами "Рубіж"

"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час", – розмірковує Зеленський.

Він закликав завжди звертати увагу на повітряну тривогу, а не лише сьогодні.

"У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає. Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, низка іноземних посольств у Києві тимчасово припинили роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку. Зокрема, у Мережі пишуть про загрозу удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж".

На думку військового експерта Івана Киричевського, ажіотаж навколо ймовірного застосування росіянами стратегічної балістичної ракети РС-26 "Рубіж" є виправданим.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про загрозу масштабної атаки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.