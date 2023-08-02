Багато областей України до кінця доби накриє потужна гроза: карта

В Укргідрометцентрі попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

До кінця доби в Україні очікується гроза.

Про це попереджає Укргідрометцентр та ДСНС.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. До кінця доби 2 серпня з утриманням вночі 3 серпня у західних та північних областях грози. І рівень небезпечності, жовтий", - кажуть у Укргідрометцентрі.

Області, які накриє гроза 2 серпня / Фото: Укргідрометцентр

Водночас надзвичайники нагадують, що під час грози не можна ховатися і паркувати авто під деревами, а також купатися у водоймах та активно користуватися електроприладами.

Як діяти під час грози — поради від ДСНС / Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі також повідомили, що у четвер, 3 серпня, в Україні буде спекотно. Місцями в регіонах пройдуть короткочасні дощі.

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