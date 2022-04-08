Багато опадів і мороз зі снігом у Карпатах: прогноз погоди в Україні на вихідні, 9-10 квітня

Багато опадів і мороз зі снігом у Карпатах: прогноз погоди в Україні на вихідні, 9-10 квітня

У суботу та неділю буде хмарно з проясненнями.

Вихідні, 9-10 квітня, в Україні будуть багатими на опади у вигляді дощу та місцями навіть мокрого снігу. Температура повітря у різних регіонах коливатиметься від морозу до 24° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 9 квітня, у західних, північних та Вінницькій областях очікується помірний, на Закарпатті, місцями на Львівщині значний дощ, в Карпатах значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на решті території без опадів. Вітер південний, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і у південних та центральних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-8° тепла, на Закарпатті до 11° тепла, вдень 17-22°, у західних, північних областях та на узбережжі морів 11-16°, в Карпатах протягом доби 0-5° тепла.

У неділю, 10 квітня, в Україні також ітимуть помірні дощі, вночі у західних областях з мокрим снігом, в Карпатському регіоні значні опади, у східних та південно-східних областях без опадів. Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 7-12°, на решті території 13-18°, у східних та південно-східних областях 19-24°, в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 9 і 10 квітня прогнозують дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура 9 квітня вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°, 10 квітня вночі 5-10° тепла, вдень 7-12°.

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