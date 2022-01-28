Багато опадів та невеликі морози: якою в Україні буде погода останніми вихідними січня

Багато опадів та невеликі морози: якою в Україні буде погода останніми вихідними січня

Субота і неділя будуть переважно хмарними.

Останні вихідні місяця, 29-30 січня, в Україні будуть багаті на сніг.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 29 січня, в країні очікується невеликий мокрий сніг, в Криму невеликий дощ, лише у західних та південних областях вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний (на сході країни - південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вдень на Одещині та в Криму 1-6° тепла). В Карпатах - невеликий сніг, температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У неділю, 30 січня, вночі ітиме помірний сніг, хуртовина (у західних та північних областях місцями значний сніг), на півдні та сході країни без опадів, вдень в Україні очікується помірний мокрий сніг, на Закарпатті з дощем, температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 0-5° тепла. В Карпатах очікується значний сніг, температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Києві 29 січня також ітиме невеликий мокрий сніг (вдень місцями). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний,7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°. 30 січня у столиці також часом сніжитиме, температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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