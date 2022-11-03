Багато снігу і морози до мінус 20°: прогноз погоди в Україні на найближчі два місяці

Сніг та морози до мінус 5-11° вдарять в Україні вже цього місяця.

Грудень майже увесь буде з мінусом і вдень, і вночі. Водночас вночі в середині місяця температура опускатиметься до мінус 16-17° та навіть 20° на півночі країни.

Такий прогноз опублікував портал Gismeteo.

Також у грудні, згідно з цим прогнозом, буде багато снігу, який від початку місяця очікується на заході Україні, а від другого тижня вже на решті території країни.

Морози також вдарять одразу на початку зиму, а від 7 грудня вони значно посиляться, проте триматимуться недовго. Від 11 грудня до Україні завітає потепління, коли ночі ще лишатимуться морозними, але вдень температура повітря триматиметься у межах від 0° до +3°. На півдні 12-15 грудня взагалі повітря вдень прогріється до 8-11° вище нуля.

Варто зазначити, що раніше народний синоптик Володимир Деркач повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами. На початку грудня буде холодно, особливо вночі, говорить народний синоптик.

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше. Похолодання звісно будуть, але короткочасні та з мінімальною температурою вночі до -15…-20 градусів. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух взагалі прогнозує, що зима 2022-2023 років буде теплою.

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