"Багато сонця, красивих осінніх хмар, ранкових туманів": протягом тижня українців тішитиме сонячна суха погода

Істотних опадів не передбачається.
Головна синоптикиня України Наталка Діденко прогнозує від понеділка аж до самих вихідних погоду без істотних опадів.
Про це у неділю, 26 вересня, вона написала на своїй сторінці у Facebook
"Від понеділка до наступних вихідних - від 27 вересня по 3 жовтня - в Україні переважатиме антициклональний характер погоди. Тобто, істотних опадів не передбачається. Єдиний невеликий виняток: у понеділок та вівторок на північному сході України, а це Сумщина, Харківщина, Полтавщина, частина Чернігівщини та Луганщини ймовірний невеликий дощ", - прогнозує Діденко.
"Температура повітря не буде надто високою, протягом дня максимально передбачається в межах +13+18 градусів. Найтепліше буде на південному заході України, на Закарпатті, до +18+22 градусів", - зазначає синоптикиня.
"Киянам у понеділок та й протягом усього тижня атмосфера обіцяє суху погоду. Ночі передбачаються холодними, +3+6 градусів, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +13+15 градусів", - прогнозує вона.
"Хто не зміг чи не встиг цими вихідними кудись поїхати чи нагулятися, не засмучуйтесь, наступними вихідними можна сміливо це зробити - радуватиме красива сонячна суха погода", - резюмує Наталка Діденко.
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