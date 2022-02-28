Багато техніки РФ прибуває з Білорусі: армія агресора прагне оточити великі українські міста

Багато техніки РФ прибуває з Білорусі: армія агресора прагне оточити великі українські міста

Військо агресора перегруповується.

Значна частина російської військової техніки прибуває до України через територію Білорусі та через окуповану територію АР Крим.

Про це повідомили у Генштабі.

Протягом 28 лютого війська агресора здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на визначених напрямках. Мета таких дій - оточення та захоплення Києва та великих міст: Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя.

Окремі підрозділи зі складу найбільш боєздатних з'єднань Збройних Сил Білорусі переміщаються до українського кордону на Волинському напрямку.

Територія Білорусі продовжує використовуватись для здійснення бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної та спеціальної авіації ЗС РФ для виконання завдань на території нашої країни.

Літаки збройних сил РФ відновили ведення повітряної розвідки об'єктів на території України з повітряного простору РБ.