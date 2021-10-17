Багато важких пацієнтів: у "червоній" Херсонській області утворилася критична ситуація з киснем у лікарнях

Багато важких пацієнтів: у "червоній" Херсонській області утворилася критична ситуація з киснем у лікарнях

Під час нинішньої хвилі для COVID-пацієнтів потрібно в 2-4 рази більше кисню, ніж раніше.

У Херсонській області, яка першою стала "червоною" і від 15 жовтня запровадила найжорсткіші обмеження, лікарням потрібно у 2-4 рази більше кисню, ніж раніше. Усе через вкрай тяжкий перебіг коронавірусу, який спостерігають наразі у пацієнтів.

Про це заявив заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, окрім коронавірусу, залишаються й сезонні хвороби, а також серцево-судині недуги, які потребують невідкладного реагування. Тому місцева влада планує відкрити ще одну лікарню для хворих на коронавірус.

"Нікуди не поділися сезонні хвороби, серцево-судині, які потребують невідкладного реагування. Зараз ми зробили так, щоби відстань між пацієнтом і лікарнею, куди його доставляють, не перевищувала 40 км. Тому що під час нинішньої хвили у 2-4 рази потрібне більше кисню для пацієнтів, ніж раніше. Причина у дуже тяжкому перебігу хвороби, який ми спостерігаємо у пацієнтів", – пояснив Якименко.

Існують два способи зменшення кількості хворих на COVID - дотримання карантинних правил та вакцинація. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли в Україні можуть дозволити зняти маски.

Як повідомлялося, в Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила для пасажирських перевезень пасажирів між регіонами. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України.

Перелік цих документів доступний за посиланням.

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