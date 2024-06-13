Багато загиблих і поранених: влада повідомила про наслідки удару РФ по Кривому Рогу

У місті 14 червня буде день жалоби.

Напередодні, 12 червня, російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули дев'ять осіб та поранення отримали 32 людини.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Вчора ввечері закінчилась аварійно рятувальна операція на місці ворожої ракетної атаки. На жаль, дев'ять загиблих, 32 - поранених, із них п'ятеро дітей", - йдеться у повідомленні.

За його словами, до лікарень міста було шпиталізовано 13 поранених. П'ять осіб перебувають у важкому стані, а одна людина - у вкрай тяжкому.

Наразі триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Станом на ранок 13 червня у Кривому Розі усі лікарні, соціальні установи та комунальний транспорт працюють.

Окрім того, п'ятницю, 14 червня, у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої ракетної атаки РФ.

Нагадаємо, напередодні вдень у Кривому Розі пролунали вибухи. ПС попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста. Згодом стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по міській житловій забудові.

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