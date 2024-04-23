Багатодітних батьків можуть мобілізувати: у Мін'юсті розповіли, за яких умов

Багатодітні батьки, які мають на утриманні трьох і більше дітей, але при цьому не платять аліменти, можуть бути мобілізовані.

Про це заявив заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко в ефірі телемарафону.

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За його інформацією, станом на сьогодні кількість боржників за аліментами перевищує 500 тисяч осіб. З них 180 тисяч – це боржники за аліментами, які не сплачують більше трьох місяців, "тобто злісні неплатники, які не виконують обов’язків щодо забезпечення своїх дітей".

Гайченко запевнив, що виконавча служба "стягує аліменти всіма законними способами".

"Арештовуємо рахунки, стягуємо кошти із заробітних плат і пенсій та інших виплат, можемо реалізовувати майно. Можемо заходити в приміщення і виносити пральні машини, телевізори і побутову техніку, айпади і ноутбуки і продавати це все з аукціону на користь дитини", – розповів заступник голови Мін'юсту.

Він пояснив, що батьки, які мають на утриманні трьох дітей і більше, але водночас не платять аліменти, по суті дітей не утримують, тому і не мають права на відстрочку від мобілізації.

За його словами, зараз розробляються механізми співпраці ТЦК і виконавчих служб у питанні мобілізації. У Мін'юсті не виключають, що багатодітні батьки повинні будуть надавати довідку в ТЦК, що в них немає заборгованості з аліментів.

Заступник міністра юстиції також уточнив, що серед неплатників аліментів є й жінки – таких близько 16 тисяч.

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