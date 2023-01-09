Багатодітний батько за 300 тисяч: на Житомирщині викрили схему втечі за кордон ухилянтів

Нині організатори схеми затримані, їм загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Схему незаконного перетину кордону ухилянтами викрили правоохоронці на Житомирщині. Чоловіки поспіхом одружувалися та ставали багатодітними батьками, щоб втекти до іншої країни, йдеться в ТСН.

Мешканка Бердичева та вінничанин зводили чоловіків призовного віку з малозабезпеченими багатодітними матерями-одиначками, кажуть поліцейські. Допомагали їм оформити шлюб і одразу ж чоловік ставав опікуном для дітей. Вже як багатодітний батько поспішав виїхати за кордон.

За кожну дитину матерям ділки обіцяли по 500 доларів. Самі ж з охочих стати багатодітними татусями брали від трьох тисяч.

Нині організатори схеми затримані, їм загрожує від 5 до 8 років за ґратами. “Підшуковував так званих клієнтів, майбутніх батьків, на яких оформлялися ці діти. Спільними зусиллями - він привозив чоловіка, вона привозила жінку - під одне управління РАЦСу і там оформлялися ці документи”, - розповідає керівник відділу міграційної служби Нацполіції Житомирщини Максим Заярчий.

Нагадаємо, що Дніпрі у підпільному осередку “партії Шарія”, діяльність якої заборонена в Україні, готували масові заворушення в регіоні. "Зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця.

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