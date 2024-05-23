Багатодітного священика Олександра Клименка не випустили за кордон: ТЦК не внесли дані в "Оберіг"

Багатодітний священник Олександр Клименко не зміг виїхати за кордон, де мав провести зустрічі з емігрантами та зібрати кошти для ЗСУ. Адже у ТЦК не внесли його дані до бази "Оберіг".

Про це Клименко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Священик повідомив, що 14 травня закінчилася його відстрочка від мобілізації на три місяці, яку видали у зв'язку з багатодітністю. Втім, вже 15 травня він подав документи на подовження.

"Я все зробив, дані оновив 14 травня. Працівник ТЦК віддав мені документ з кодом і пояснив, що від цієї хвилини я внесений до бази "Оберіг". А митники повідомили, що мене в базі оновлених даних немає, що це якась помилка у внутрішній системі ТЦК. Мої оновлені дані не внесли в "Оберіг", - йдеться у дописі.

Що більше, каже Клименко, його останні дані заведені ще 2016-го. Втім, 2023-го він проходив ВЛК та здав всі необхідні документи. За його словами, митники намагалися вирішити проблему, але "закон змусив їх зняти мене з поїзда і відправити додому".

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що у чоловіків на кордоні перевірятимуть лише паперовий військово-обліковий документ. Дані програми "Резерв+" під час перетину кордону враховувати не будуть.

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