"Багатьом це не сподобається": голова ЦПД про маніпуляції довкола ситуації з мобілізацією

Росія та деякі політики "хитатимуть" переважно людей, які не хочуть мобілізовуватись, але хочуть вийти на кордони 1991. На них буде велика ставка. Не оминуть увагою й тему відсутності швидкої демобілізації.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Як мобілізований скажу вам просту істину – зараз важливі ротації, для цього потрібні резерви. В умовах, коли Росія нарощує армію, через призов 150 тисяч буде набирати контрактників, також окремо посилить мобілізацію і зробить все, аби набрати ресурс для наступу на Сході, нам потрібні резерви", – констатував він.

Йдеться про наше існування. Коваленко наголошує: якщо ми хочемо вижити як країна, як нація, мобілізованим потрібно залишатися в армії зараз. І лише командування вирішує, де кожен з мобілізованих буде завтра, в якій він буде ролі.

"Але поки не наберемо достатньо резервів, не навчимо достатньо резервів, демобілізація = втраті державності, на жаль. Багатьом це не сподобається. Особливо людям, які не мобілізовані, мабуть. Але росіяни в таких не питатимуть, якщо що", – резюмував керівник ЦПД РНБО.

Нагадаємо, комітет з національної безпеки та оборони підготував текст мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Його розгляд може розпочатися у Верховній Раді вже завтра, 10 квітня. За поданням Кабінету міністрів з тексту законопроєкту повністю прибрали розділ про терміни служби.

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