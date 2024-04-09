"Багатьом це не сподобається": голова ЦПД про маніпуляції довкола ситуації з мобілізацією

Довкола теми мобілізації буде дуже багато маніпуляцій.
Росія та деякі політики "хитатимуть" переважно людей, які не хочуть мобілізовуватись, але хочуть вийти на кордони 1991. На них буде велика ставка. Не оминуть увагою й тему відсутності швидкої демобілізації.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
"Як мобілізований скажу вам просту істину – зараз важливі ротації, для цього потрібні резерви. В умовах, коли Росія нарощує армію, через призов 150 тисяч буде набирати контрактників, також окремо посилить мобілізацію і зробить все, аби набрати ресурс для наступу на Сході, нам потрібні резерви", – констатував він.
Йдеться про наше існування. Коваленко наголошує: якщо ми хочемо вижити як країна, як нація, мобілізованим потрібно залишатися в армії зараз. І лише командування вирішує, де кожен з мобілізованих буде завтра, в якій він буде ролі.
"Але поки не наберемо достатньо резервів, не навчимо достатньо резервів, демобілізація = втраті державності, на жаль. Багатьом це не сподобається. Особливо людям, які не мобілізовані, мабуть. Але росіяни в таких не питатимуть, якщо що", – резюмував керівник ЦПД РНБО.
Нагадаємо, комітет з національної безпеки та оборони підготував текст мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Його розгляд може розпочатися у Верховній Раді вже завтра, 10 квітня. За поданням Кабінету міністрів з тексту законопроєкту повністю прибрали розділ про терміни служби.
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