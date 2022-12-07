"Багатомільярдні понти, випущені в повітря": Арестович розповів, навіщо Росії масштабні ракетні обстріли України

За обстрілами вже не стоять завдання військового характеру, вважає Арестович.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що з кожним наступним ракетним ударом по Україні результат для противника "все більше наближається до нуля".

Про це він повідомив в ефірі Фейгін Live.

"За обстрілами вже не стоять завдання військового характеру. Не стоять навіть політичні. За ракетними обстрілами України стоять понти. Багатомільярдні понти, випущені в повітря", – сказав він.

За словами Олексія Арестовича, Путін марнує ракети, щоб прикрити небоєздатність своєї армії, і якщо прибрати з інформаційного простору РФ повідомлення про ракетні обстріли України, то більше "похвалитися" ЗС РФ немає чим.

Нагадаємо, що Олексій Арестович вважає, що ЗС РФ можуть залишити Запорізьку область, бо там вони можуть зазнати поразки. Радник Офісу президента зазначив, що це можливо у разі наступу на Мелітополь.

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