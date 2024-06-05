Багатоповерхівки "замерзнуть": експерт радить шукати можливість переїхати до інших міст

Голова Спілки споживачів компослуг зазначив, що пережити зиму буде легше у приватному секторі, аніж у багатоквартирному будинку.

Через проблеми з генерацією електроенергії взимку буде дуже складно жителям багатоквартирних будинків. Тож вони повинні зараз думати і шукати можливість переїхати до інших міст, де буде світло, чи до приватного сектора.

Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив у ефірі каналу "Новини.LIVE".

Експерт попередив, що "в багатоквартирних будинках буде дуже й дуже складно взимку".

"Особливо в старих будинках – це хрущівки, 70-80% такого типу будинки, які неутеплені, які дуже охолоджуються – там буде дуже й дуже складно. Особливо складно буде тим, в кого електроопаленння, електроплити, тому що приготувати їжу буде складно, опалення не буде", – пояснив Попенко.

"Тому люди повинні зараз думати і шукати можливість переїжджати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія. А краще дивитися в сторону приватного сектору, щоб запобігти всім проблемам, які можуть виникнути взимку", – порадив він.

За його словами, на жаль, відновити швидко генерацію неможливо за короткий проміжок часу. Попенко уточнив, що має на увазі рік-два, "тобто рік-два відновлення генерації буде неможливим".

"Ми очікуємо відключення і, на жаль, вирішити це питання у багатоквартирному будинку якимись встановленням приладів неможливо. В приватному будинку – так: можна встановити генератор, твердопаливний котел. Якщо немає грошей на дрова, можна назбирати десь хмизу. Можна якось пережити цей процес. А в багатоквартирному будинку все буде набагато складніше", – розповів голова Спілки споживачів компослуг.

Нагадаємо, нардеп-член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що українцям слід бути готовими до того, що взимку відключення світла можуть тривати 10 годин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відключень світла не уникнути ще два роки?!

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