Багатотисячні штрафи та в'язниця: як українців каратимуть за фальшиві COVID-сертифікати

"За" проголосували 282 нардепи.
Депутати Верховної Ради ухвалили в першому читанні законопроєкт №6084, який посилює відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Кримінальна відповідальність загрожує як тим, хто виготовлятиме "липові" документів, так і тим, хто куплятиме фальшиві COVID-сертифікати.
Про це свідчить трансляція засідання на офіційному каналі Ради у YouTube.
"За" проголосували 282 нардепи.
Проєктом закону встановлюється відповідальність за:
- використання особою завідомо підроблених або фальсифікованих документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень.
- внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень.
За що і як штрафуватимуть:
- використання особою завідомо фальшивих "ковід"-документів – штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до 2 років.
- внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації – штраф від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавлення волі терміном до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном від 1 до 3 років.
- виготовлення з метою збуту, збут підроблених "ковід"-документів – штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавлення волі терміном до 3 років.
Зазначимо, справи щодо підробних COVID-сертифікатів відтепер на особистому контролі Офісу генпрокурора.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.