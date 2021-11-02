Багатотисячні штрафи та в'язниця: як українців каратимуть за фальшиві COVID-сертифікати

Багатотисячні штрафи та в'язниця: як українців каратимуть за фальшиві COVID-сертифікати

"За" проголосували 282 нардепи.

Депутати Верховної Ради ухвалили в першому читанні законопроєкт №6084, який посилює відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Кримінальна відповідальність загрожує як тим, хто виготовлятиме "липові" документів, так і тим, хто куплятиме фальшиві COVID-сертифікати.

Про це свідчить трансляція засідання на офіційному каналі Ради у YouTube.

"За" проголосували 282 нардепи.

Проєктом закону встановлюється відповідальність за:

використання особою завідомо підроблених або фальсифікованих документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень.

внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень.

За що і як штрафуватимуть:

використання особою завідомо фальшивих "ковід"-документів – штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі терміном до 2 років.

внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації – штраф від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавлення волі терміном до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном від 1 до 3 років.

виготовлення з метою збуту, збут підроблених "ковід"-документів – штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавлення волі терміном до 3 років.

Зазначимо, справи щодо підробних COVID-сертифікатів відтепер на особистому контролі Офісу генпрокурора.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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