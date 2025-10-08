Захист енергетики України

У багатьох регіонах України регіональні високовольтні мережі залишаються абсолютно незахищеними.

Про це в етері телеканалу Еспресо розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За словами експерта, в Україні фактично відмовилися від третього рівня захисту енергооб’єктів через його надзвичайно високу вартість.

«Третього рівня захисту енергооб’єктів немає і не треба. Наскільки я розумію, від нього відмовилися, як тільки побачили його вартість. Захист однієї підстанції обходиться в три або навіть у чотири рази дорожче, ніж саме обладнання на підстанції», — пояснив Харченко.

Він зазначив, що замість цього більш доцільно створювати резерви обладнання та налагоджувати роботу з урахуванням можливих пошкоджень.

«Що стосується другого рівня — я, наприклад, був на об’єкті, де він встановлений. Протягом ночі туди прилетіло шість „шахедів“, і зранку об’єкт продовжував працювати. Там, де другий рівень захисту дійсно налагоджений, він показує чудові результати», — наголосив експерт.

Харченко підкреслив, що значна частина регіональних високовольтних мереж залишається без будь-якого захисту — навіть найпростішого.

«У багатьох регіонах високовольтні мережі 110 кВ або середній вольтаж 35 кВ не захищені нічим. Навіть габіонами. А повірте, навіть габіони допомагають. Так, менше, ніж другий рівень, але все ж. Часто буває, що уламки від вибуху за 20 метрів уже пошкоджують обладнання, і воно не працює. Стояли б габіони — і це не було б страшно», — пояснив фахівець.

Він додав, що навіть мінімальні захисні заходи могли б суттєво зменшити наслідки обстрілів.

«Прямих влучань завжди менше, ніж вибухів поруч, у радіусі 10–30 метрів, від яких навіть перший рівень часто допомагає», — уточнив Харченко.

На думку експерта, місцева влада та енергокомпанії мають активніше працювати над фортифікацією енергооб’єктів.

«Фортифікація потрібна і її треба робити. Дуже сумно, що регіональні компанії й місцева влада фактично не доклали до цього жодних зусиль. У деяких областях просто нічого не зроблено», — підсумував директор Центру досліджень енергетики.

Раніше повідомлялося, що російські війська розпочали нову, більш щільну й комбіновану хвилю атак на українську енергетичну інфраструктуру, яка охоплює газовидобувні об’єкти та регіональні мережі розподілу.

Ми раніше інформували, що Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, яка забезпечує стабільність енергопостачання навіть під час можливих атак Росії.