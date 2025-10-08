ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
2 хв

Багато енергооб’єктів в Україні залишаються без захисту — експерт Харченко

В Україні фактично відмовилися від третього рівня захисту енергооб’єктів через його надзвичайно високу вартість.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Захист енергетики України

Захист енергетики України

У багатьох регіонах України регіональні високовольтні мережі залишаються абсолютно незахищеними.

Про це в етері телеканалу Еспресо розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За словами експерта, в Україні фактично відмовилися від третього рівня захисту енергооб’єктів через його надзвичайно високу вартість.

«Третього рівня захисту енергооб’єктів немає і не треба. Наскільки я розумію, від нього відмовилися, як тільки побачили його вартість. Захист однієї підстанції обходиться в три або навіть у чотири рази дорожче, ніж саме обладнання на підстанції», — пояснив Харченко.

Він зазначив, що замість цього більш доцільно створювати резерви обладнання та налагоджувати роботу з урахуванням можливих пошкоджень.

«Що стосується другого рівня — я, наприклад, був на об’єкті, де він встановлений. Протягом ночі туди прилетіло шість „шахедів“, і зранку об’єкт продовжував працювати. Там, де другий рівень захисту дійсно налагоджений, він показує чудові результати», — наголосив експерт.

Харченко підкреслив, що значна частина регіональних високовольтних мереж залишається без будь-якого захисту — навіть найпростішого.

«У багатьох регіонах високовольтні мережі 110 кВ або середній вольтаж 35 кВ не захищені нічим. Навіть габіонами. А повірте, навіть габіони допомагають. Так, менше, ніж другий рівень, але все ж. Часто буває, що уламки від вибуху за 20 метрів уже пошкоджують обладнання, і воно не працює. Стояли б габіони — і це не було б страшно», — пояснив фахівець.

Він додав, що навіть мінімальні захисні заходи могли б суттєво зменшити наслідки обстрілів.

«Прямих влучань завжди менше, ніж вибухів поруч, у радіусі 10–30 метрів, від яких навіть перший рівень часто допомагає», — уточнив Харченко.

На думку експерта, місцева влада та енергокомпанії мають активніше працювати над фортифікацією енергооб’єктів.

«Фортифікація потрібна і її треба робити. Дуже сумно, що регіональні компанії й місцева влада фактично не доклали до цього жодних зусиль. У деяких областях просто нічого не зроблено», — підсумував директор Центру досліджень енергетики.

Раніше повідомлялося, що російські війська розпочали нову, більш щільну й комбіновану хвилю атак на українську енергетичну інфраструктуру, яка охоплює газовидобувні об’єкти та регіональні мережі розподілу.

Ми раніше інформували, що Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, яка забезпечує стабільність енергопостачання навіть під час можливих атак Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie