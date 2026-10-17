Багато хто робить це щодня: українців попередили про штрафи через шкідливу звичку

Жінка із сигаретою. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Реклама

Звичка курити на зупинках громадського транспорту, дитячих майданчиках або в під’їздах житлових будинків може обернутися для українців штрафом. Заборона поширюється не лише на звичайні сигарети, а й на електронні сигарети, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну. За перше порушення передбачено попередження або штраф, а за повторне протягом року сума стягнення зростає.

Про це нагадує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, посилаючись на норми українського антитютюнового законодавства.

Реклама

Де заборонено курити в Україні

Перелік місць, у яких заборонено куріння тютюнових виробів та використання відповідних пристроїв, визначає стаття 13 Закону України № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

Реклама

Зокрема, заборона діє:

на дитячих майданчиках;

у під’їздах, ліфтах та інших місцях загального користування житлових будинків;

на зупинках громадського транспорту, вокзалах і станціях;

у громадському транспорті, зокрема в таксі;

у підземних переходах і таксофонах;

у приміщеннях та на територіях закладів охорони здоров’я й освіти;

у спортивних спорудах і закладах фізичної культури;

у приміщеннях кафе, барів і ресторанів;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях державних установ, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій;

у готелях, гуртожитках та інших аналогічних місцях проживання.

Вимоги стосуються не тільки звичайних сигарет. Обмеження також поширюються на електронні сигарети, кальяни, трав’яні вироби для куріння та пристрої для споживання тютюну без його згоряння.

Крім того, органи місцевого самоврядування можуть визначати додаткові місця, де куріння заборонене. Тому перед тим, як запалити сигарету в громадському просторі, варто враховувати як загальнодержавні норми, так і рішення відповідної місцевої ради.

Який штраф загрожує за куріння в заборонених місцях

Відповідальність для громадян передбачена статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За куріння у місцях, де це заборонено законом або рішенням місцевої ради, порушнику можуть винести попередження або призначити штраф.

Реклама

Розмір стягнення залежить від того, чи притягували людину до відповідальності за аналогічне порушення протягом попереднього року. Порушникам доведеться заплатити:

51–170 грн — штраф за перше порушення або попередження;

170–340 грн — штраф за повторне порушення протягом року, якщо за попереднє порушення особу вже було піддано адміністративному стягненню.

Використання електронної сигарети замість звичайної не звільняє від відповідальності. Закон поширює заборону на відповідні пристрої та вироби нарівні з традиційними тютюновими виробами.

Які штрафи передбачені для закладів і підприємців

Фінансові санкції можуть застосовувати не лише до курців, а й до суб’єктів господарювання, які порушують антитютюнові вимоги.

Зокрема, у приміщеннях кафе, барів і ресторанів заборонено курити, використовувати електронні сигарети, кальяни та пристрої для споживання тютюну без згоряння. Також у таких приміщеннях не можна розміщувати попільнички чи кальяни.

Реклама

Відповідно до статті 20 Закону № 2899-IV, за такі порушення для закладів ресторанного господарства передбачено:

3 000 грн — за перше порушення;

15 000 грн — за повторне порушення протягом року.

Для інших суб’єктів господарювання за розміщення кальянів або куріння й використання відповідних виробів у заборонених місцях, крім приміщень закладів ресторанного господарства, штраф становить 1 000 грн, а за повторне порушення протягом року — 10 000 грн.

Окремо передбачено штраф у розмірі 1 000 грн за відсутність у визначених законом місцях інформаційного знака про заборону куріння.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає штрафи за керування автомобілями та мотоциклами з перевищенням допустимого рівня шуму. Під час воєнного стану розмір стягнення може становити від 17 до 34 тисяч гривень.

Новини партнерів

Новини партнерів