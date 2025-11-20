Багато переломів: що відомо про стан врятованого з-під завалів у Тернополі 20-річного парубка

Наслідки удару по Тернополю

Врятований з-під завалів багатоповерхівки у Тернополі 20-річний Богдан перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Його стан стабільний, але важкий.

Про це розповіла виданню Новини.LIVE його однокласниця.

За її словами, у парубка багато переломів, він має проблеми з очима. Також у постраждалого від удару російської ракети численні забої внутрішніх органів.

«Скоро Богдана мають перевести вже у звичайну палату, сподіваємося, що все з ним буде добре», — додала співрозмовниця видання.

Порятунок свого однокласника, який 12 годин провів під завалами, дівчина називає «дивом».

Раніше повідомлялося, що рятувальники встановили з хлопцем контакт завдяки рації, яку передали йому на місці. Це дозволило зрозуміти, де саме він може перебувати.

Богдан жив на дев’ятому поверсі, але в момент вибуху вже спускався в укриття — його застало на п’ятому. Саме тому пошукові роботи тривали так довго: точне місце його перебування не було відоме.

Упродовж 12 годин, поки тривали пошуки, його мама залишалася біля зруйнованого будинку, очікуючи новин.

Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада російські загарбники атакували Тернопіль ракетами і дронами. Ворог влучив по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Російська ракета вбила 26 людей, серед них — троє дітей. Окрім того, 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб — врятовано.

За даними Повітряних сил, по багатоповерхівці влучила крилата ракета Х-101.