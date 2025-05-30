Багато постраждалих, серед яких діти: влада розповіла про наслідки масованої атаки на Харківщину

Ворог атакував Харківщину / © reuters.com

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Російські загарбники в ніч проти 30 травня завдали масованого удару по Харкову та області дронами-камікадзе.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, а також начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств, що розташовано у Слобідському районі. За попередньою інформацією, на дану хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнацій — уточнюються», — заявив Терехов.

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Він заявив, що наразі на місці влучань — пожежа, та додав, що всього було зафіксовано вісім влучань по Слобідському району.

Дану інформацію підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо, внаслідок ворожої атаки на Харків, у Слобідському районі зафіксовано „прильоти“ 8 БпЛА. Наслідки встановлюються. Профільні служби прямують на місце влучань», — йдеться у повідомленні.

Пізніше голова ОВА заявив, що внаслідок атаки БпЛА по Чугуївській громаді постраждали 8 людей, серед яких двоє дітей.

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«На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 30 травня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 30 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.