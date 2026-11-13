Багато працівників можуть втратити бронювання: для кого передбачили особливі умови

Бронювання від мобілізації / © ТСН

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Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) мають привести кількість заброньованих військовозобов’язаних до 95%. Бронювання за ключовими фахівцями, безпосередньо залученими до виробництва, зокрема технологічним та інженерним персоналом, має зберегтися.

Про це повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в ефірі телемарафону.

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Бронювання ОПК і ПЕК: чому квоту знизили до 95%

За словами Кравченка, раніше окремі підприємства ОПК та ПЕК могли бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників. За новими правилами базову квоту знизили до 95%, а критичним підприємствам надали додаткові 31 день, щоб адаптуватися до змін і скоригувати кількість заброньованих.

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«Підприємства ОПК і ПЕК отримають додатково 31 день для того, щоб знизити заброньованих зі 100 до 95%», — зазначив Кравченко.

Міністр також наголосив, що бронювання мають зберегти за працівниками, які безпосередньо забезпечують виробничі процеси. Йдеться про фахівців, які виконують оборонні контракти, забезпечують безперебійну роботу підприємств, проводять ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи.

«Ми в першу чергу говоримо про технологічний, інженерний персонал», — наголосив він.

Під час перегляду списків підприємства мають насамперед враховувати роль працівників у виробничому процесі. Скорочення бронювання не повинно зачіпати фахівців, без яких неможливо виконувати оборонні замовлення та підтримувати роботу підприємств.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Кабмін змінив правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Зокрема, критичний статус підприємства більше не гарантує автоматичного бронювання всіх співробітників, а отримати квоту понад 95% можна лише за окремим рішенням Міноборони або Міненерго. Крім того, уряд передбачив повторну перевірку критично важливих підприємств.

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