ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
2 хв

Багато українців не розуміють, що таке перемога над Росією — офіцер ЗСУ

Офіцер підкреслив, що нинішній пріоритет — збереження української держави та народу; розвʼязання імперської загрози відкладене на перспективу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Андрій Іллєнко

Андрій Іллєнко

Головним завданням України сьогодні є насамперед збереження своєї нації та державності, тоді як питання остаточної ліквідації московського імперіалізму розглядається як мета майбутньої, довгострокової стратегії.

Про це в етері Еспресо сказав офіцер 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко.

«Єдина альтернатива перемозі — це поразка. Але дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога», — зазначив Іллєнко.

Він додав, що дехто уявляє собі перемогу як демонстрацію сили далеко за межами нашої країни.

«Хтось, напевно, думає, що перемога — це парад у Владивостоці», — сказав офіцер і відзначив, що нинішні пріоритети інші.

На його думку, сьогоднішній етап вимагає насамперед убезпечити націю від знищення.

«Можливо, колись і до цього дійде, але наразі наше завдання — зберегти українську націю, українську державу, не допустити геноциду української нації», — пояснив він.

За словами офіцера, збереження держави й нації вже є тактичною перемогою.

«Якщо нам це вдасться на цьому етапі, а я впевнений, що вдасться, то це вже перемога», — підкреслив Іллєнко.

Водночас він наголосив, що справжня, стратегічна перемога полягатиме у повному усуненні імперської загрози: «А стратегічна перемога — це повна ліквідація московського імперіалізму».

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував удар ворога по пологовому в Сумах, заявивши, що українське життя для російських окупантів — мішень.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін вірить, що з часом і ще одним наступом зможе змусити Україну капітулювати і досягти своїх цілей.

Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie