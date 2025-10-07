- Дата публікації
Багато українців не розуміють, що таке перемога над Росією — офіцер ЗСУ
Офіцер підкреслив, що нинішній пріоритет — збереження української держави та народу; розвʼязання імперської загрози відкладене на перспективу.
Головним завданням України сьогодні є насамперед збереження своєї нації та державності, тоді як питання остаточної ліквідації московського імперіалізму розглядається як мета майбутньої, довгострокової стратегії.
Про це в етері Еспресо сказав офіцер 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко.
«Єдина альтернатива перемозі — це поразка. Але дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога», — зазначив Іллєнко.
Він додав, що дехто уявляє собі перемогу як демонстрацію сили далеко за межами нашої країни.
«Хтось, напевно, думає, що перемога — це парад у Владивостоці», — сказав офіцер і відзначив, що нинішні пріоритети інші.
На його думку, сьогоднішній етап вимагає насамперед убезпечити націю від знищення.
«Можливо, колись і до цього дійде, але наразі наше завдання — зберегти українську націю, українську державу, не допустити геноциду української нації», — пояснив він.
За словами офіцера, збереження держави й нації вже є тактичною перемогою.
«Якщо нам це вдасться на цьому етапі, а я впевнений, що вдасться, то це вже перемога», — підкреслив Іллєнко.
Водночас він наголосив, що справжня, стратегічна перемога полягатиме у повному усуненні імперської загрози: «А стратегічна перемога — це повна ліквідація московського імперіалізму».
