Андрій Іллєнко

Головним завданням України сьогодні є насамперед збереження своєї нації та державності, тоді як питання остаточної ліквідації московського імперіалізму розглядається як мета майбутньої, довгострокової стратегії.

Про це в етері Еспресо сказав офіцер 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко.

«Єдина альтернатива перемозі — це поразка. Але дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога», — зазначив Іллєнко.

Він додав, що дехто уявляє собі перемогу як демонстрацію сили далеко за межами нашої країни.

«Хтось, напевно, думає, що перемога — це парад у Владивостоці», — сказав офіцер і відзначив, що нинішні пріоритети інші.

На його думку, сьогоднішній етап вимагає насамперед убезпечити націю від знищення.

«Можливо, колись і до цього дійде, але наразі наше завдання — зберегти українську націю, українську державу, не допустити геноциду української нації», — пояснив він.

За словами офіцера, збереження держави й нації вже є тактичною перемогою.

«Якщо нам це вдасться на цьому етапі, а я впевнений, що вдасться, то це вже перемога», — підкреслив Іллєнко.

Водночас він наголосив, що справжня, стратегічна перемога полягатиме у повному усуненні імперської загрози: «А стратегічна перемога — це повна ліквідація московського імперіалізму».

