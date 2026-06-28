Багато власників роблять цю помилку: ветеринар про допомогу коту чи собаці у спеку

Поради ветеринара / © ТСН

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Поширена думка, що коротка стрижка допомагає домашнім улюбленцям легше переносити літню спеку, є хибною. Насправді шерсть виконує важливу захисну функцію і допомагає тваринам уникати перегріву.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» розповів ветеринарний лікар-гематолог клініки «Зоолюкс» Євгеній Кмітевич.

За словами спеціаліста, шерсть разом із підшерстком створює своєрідний повітряний прошарок, який захищає організм тварини від високих температур. Якщо повністю зголити або дуже коротко підстригти улюбленця, цей природний механізм терморегуляції порушується.

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«Шерсть і підшерсток утворюють повітряну подушку, яка частково захищає тварину від перегріву. Коли їх повністю або надто коротко зрізають, природний захист від температурних перепадів втрачається», — пояснив ветеринар.

Як допомогти коту чи собаці пережити спеку

Фахівець також нагадав, як допомогти котам і собакам легше пережити спекотні дні. Насамперед вигулювати тварин варто рано-вранці або ввечері, коли температура повітря нижча. Під час прогулянок краще обирати затінені місця та не змушувати улюбленців багато бігати чи активно гратися під палючим сонцем.

Для собак можуть стати у пригоді спеціальні охолоджувальні жилети або килимки. Крім того, власникам рекомендують завжди брати із собою питну воду та дорожню миску, щоб тварина могла втамувати спрагу.

Окремо ветеринар наголосив на одній із найнебезпечніших помилок власників — залишати домашніх улюбленців у зачиненому автомобілі. Навіть на нетривалий час салон машини швидко нагрівається до критичних температур, що може становити смертельну загрозу для життя тварини, особливо якщо кондиціонер не працює.

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Нагадаємо, сильна спека, яка накрила Україну, поки не відступає. У неділю, 28 червня, очікується до +38 градусів.

Тим часом і Європа потерпає від аномальної спеки. У Німеччині, Італії, Іспанії та Франції температура повітря вже перевищила +40 °C.

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