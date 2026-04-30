"Багато вибухів, дуже страшно було": одеситка розповіла про нічний жах через атаку на місто (фото, відео)

Руйнування у гуртожитку Одеси після російської атаки 30 квітня / © Думская

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку по Одесі у ніч проти 30 квітня суттєвих руйнувань зазнав гуртожиток біля гори «Чумки». Зокрема, частина п’ятого поверху обвалилася на четвертий. Його мешканка поділилася пережитим під час ворожих ударів.

Про це повідомило місцеве видання «Думская».

Журналісти зняли на відео пошкоджену будівлю гуртожитка: там обвалилися перекриття, зруйновані стіни, вікна та двері, видно наслідки пожежі.

«Розбудила всіх сусідів, підняла всіх на вуха, ну і побігла, всі — слідом. І ось буквально не минуло кількох хвилин, поки всі збіглися… Ось, ви знаєте, я навіть не зрозуміла, де це, ну, що це саме наш будинок. Що десь поряд — це зрозуміло. Було дуже багато вибухів, дуже страшно було. Це просто не передати словами«, — розповіла мешканка гуртожитку.

За словами жінки, постраждалих серед мешканців гуртожитку начебто немає.

«Я не можу вам сказати, що у нас є постраждалі як такі. Ну, може, комусь стало погано, це не без того. Такий варіант можливий, тому що у кожного, ви знаєте, що люди не приймають це спокійно, а тим більше, побачивши це все. Ну залишитись без нічого практично…» — додала одеситка.

Наслідки атаки на гуртожиток в Одесі (6 фото)

Атака на Одесу 30 квітня

Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня Росія масовано атакувала Одесу безпілотниками, поціливши у житлові квартали та цивільні об’єкти. Значно пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток, дитсадок, торговельний центр, інфраструктура й склади.

За останніми даними, відомо про 20постраждлих постраждалих, серед яких 17-річний підліток. Двоє людей перебувають у важкому стані.

