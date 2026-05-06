Багатодітний батько може втратити відстрочку: адвокат пояснив головну умову

В Україні багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації, якщо утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Однак автоматично така відстрочка не надається — її потрібно оформити через ТЦК та підтвердити документами.

Про це в коментарі «Суспільне Житомир» розповів адвокат АБ «Володимира Ткачука» Володимир Ткачук.

За його словами, право на відстрочку передбачене пунктом 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Воно стосується жінок і чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей.

Водночас ключовою умовою є саме утримання дітей, а не лише факт батьківства.

Чи подовжують відстрочку автоматично

Адвокат наголошує: багатодітні батьки не отримують відстрочку автоматично. Щоб скористатися цим правом, військовозобов’язаний має подати заяву на ім’я голови комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

До заяви потрібно додати документи, які підтверджують право на відстрочку. Поки комісія ТЦК не ухвалить рішення і людина не отримає відповідну довідку, вона юридично підлягає призову на загальних підставах.

Які документи потрібні

Для оформлення відстрочки багатодітному батьку потрібно надати належно завірені копії документів. Серед них:

військово-обліковий документ;

свідоцтва про народження всіх дітей;

свідоцтво про шлюб, якщо діти народжені в одному шлюбі;

рішення суду про аліменти та довідку про відсутність заборгованості — якщо батьки розлучені або діти народжені в різних шлюбах;

нотаріальний договір між батьками про утримання дітей — якщо така домовленість є добровільною;

інші документи, які підтверджують утримання дітей.

Якщо документи видані за кордоном, їх потрібно легалізувати або проставити апостиль, а також зробити нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Коли багатодітного батька можуть мобілізувати

За словами юриста, право на відстрочку може бути втрачено, якщо чоловік має заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці. Також мобілізація можлива, якщо людина не оформила відстрочку належним чином або не надала документи, які підтверджують утримання дітей.

Крім того, підставою для відмови можуть бути розбіжності у свідоцтвах про народження, відсутність доказів фінансової участі у вихованні дітей або позбавлення батьківських прав.

Водночас сам факт проживання дітей окремо від батька не позбавляє його права на відстрочку. Але в такому разі чоловік має довести, що він справді утримує дітей, зокрема сплачує аліменти.

Які проблеми виникають на практиці

Адвокат зазначає, що на практиці чоловіки часто стикаються з відмовами через неповний пакет документів, неналежне засвідчення копій або відсутність довідки про сплату аліментів.

Ще одна поширена помилка — приходити до ТЦК без підготовленої заяви на відстрочку. У такому випадку військовозобов’язаного можуть направити на військово-лікарську комісію, після чого він ризикує бути мобілізованим, не встигнувши юридично зафіксувати своє право.

За словами Ткачука, незаконні відмови можна оскаржувати в суді. Якщо документи були подані належним чином, суди можуть скасувати рішення ТЦК або зобов’язати повторно розглянути заяву.

Юрист радить багатодітним батькам не чекати повістки, а заздалегідь підготувати всі документи для оформлення відстрочки.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні триває мобілізація, яка продовжена до серпня 2026 року, і у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) роз’яснили, як зараз можуть формуватися та надсилатися повістки військовозобов’язаним і якими є поважні причини неприбуття за повісткою.

Виклик до ТЦК здійснюється повісткою, яку можуть вручити особисто або надіслати поштою. Вона може бути як паперовою, так і сформованою через державний реєстр. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

Повістка надсилається за адресою проживання або реєстрації. У разі надходження рекомендованого листа його необхідно отримати протягом трьох днів.

Після отримання повістки визначаються строки явки:

до семи діб — для мешканців обласних центрів;

до 10 діб — для мешканців інших населених пунктів.

