Багатоходова міжнародна спецоперація: у Польщі арештували пропагандиста з "пулу" Медведчука

Затримання пропагандиста / © СБУ

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СБУ та правоохоронні органи Польщі затримали у ЄС «політексперта» із пулу «кума Путіна» Медведчука.

Про це передає СБУ.

Багатоходова міжнародна спецоперація була проведена на території ЄС. Зазначається, що вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ до України передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері.

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Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він перебуває в одному із київських СІЗО.

Вилучені документи / © СБУ

Що відомо про «політексперта»

Йдеться про «політичного експерта» з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

За даними правоохоронців, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.

У 2022 році він виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи» (Voice of Europe).

Також зловмисник був одним із частих гостей токшоу Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах РФ, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

Крім того він публічно закликав до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього псевдополітолог використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно «репостив» чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.

Російська пропаганда у соцмережах Молчанова

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Наразі розслідування триває. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

СБУ не називає прізвище затриманого, але у соцмережах припускають, що йдеться про пропагандиста Кирила Молчанова.

За інформацією журналіста Дениса Казанського, молчанова виманили з РФ до Німеччини.

«Повідомляють, що Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили нібито для вручення якогось гранту. У притомної людини тут би закралися сумніви, але оскільки Молчанов — співробітник Медведчука, жадібність пересилила здоровий глузд, і він на повному серйозі поїхав до Німеччини. Та ще й через Польщу. Результат виявився трохи передбачуваним. Це все, що треба знати про розумові здібності команди Медведчука», — пише Казанський.

Раніше українська розвідка «злила» в Мережу дані щодо 11 російських пропагандистів.