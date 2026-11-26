Масована атака на Україну 26 листопада

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У ніч проти 26 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та понад сотню ударних безпілотників різних типів. Зафіксовані десятки «прильотів». Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, зокрема Харків, Київ, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Херсонщина.

ТСН зібрала найголовніше про наслідки російської атаки та постраждалих.

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Що кажуть у Повітряних силах: скільки дронів та ракет вдалося збити

У ніч на 26 листопада, починаючи з 18:00 попереднього вечора, росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних ракет та понад 100 безпілотників.

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За даними військових, окупанти запускали балістичні ракети «Іскандер-М», «Циркон» та С-400 із територій Брянської та Курської областей РФ. Також ворог спрямував 113 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема 76 реактивних, дрони «Гербера» та апарати-імітатори «Пародія». Пуски здійснювалися з російських міст Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово, а також з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського.

Станом на 08:00 оборонцям неба, за попередніми підрахунками, вдалося збити або подавити засобами РЕБ 87 повітряних цілей — безпілотників Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання на 20 локаціях. Ще на шести локаціях впали уламки збитих цілей. Атака триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: загинуло подружжя

Зранку 26 листопада росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. За словами міського голови Ігоря Терехова, у Новобаварському районі ворожий «Шахед» влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого на 15-му поверсі загорілася квартира.

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Ще одне влучання зафіксували у Холодногірському районі, його наслідки наразі уточнюються.

Станом на 07:15 відомо про двох загиблих у квартирі, куди влетів дрон. Також повідомляється про трьох постраждалих та людей, заблокованих під завалами будинку в Новобаварському районі.

«Загиблі у багатоповерхівці в Новобаварському районі — це подружжя. 37-річна жінка і 38-річний чоловік перебували у квартирі в момент влучання ворожого БпЛА. Щирі співчуття рідним і близьким», — повідомив Олег Синєгубов.

Багато загиблих на Харківщині 26 листопада: деталі

Упродовж минулої доби російська армія обстріляла Харків та ще 13 населених пунктів області, внаслідок чого загинули четверо людей, а шестеро дістали поранень чи гострої реакції на стрес. Про оперативну ситуацію в регіоні повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У Харкові атака забрала життя двох людей. Крім того, у Харкові дістав поранення 26-річний чоловік, а двоє жінок віком 18 і 39 років та 38-річний чоловік звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. Ще двоє людей загинули на автошляху поблизу села Довжик, а в місті Златопіль поранень зазнали 43-річний та 60-річний чоловіки.

У Харкові понівечено навчальний заклад, два багатоквартирні будинки, дві автозаправні станції та спортивний комплекс. У місті Златопіль пошкоджено будівлю та магазин, у самій Лозовій — складську споруду, а в селищі Близнюки — елеватор. У селі Шевченкове Перше зачепило склад і авто, а в селі Острівщина — складське приміщення, автомобіль та причіп.

У місті Барвінкове пошкоджень зазнали чотири приватні оселі та господарська будівля. Розбито два автомобілі в селах Рідне та Довжик. У селі Плоске пошкоджено приватний будинок, а в Новій Олександрівці — електромережі. У Руській Лозовій понівечено приватний будинок, у селі Маслії — автомобіль.

Сильні вибухи у Києві сьогодні: що відомо

Нагадаємо, вранці 26 листопада у Києві пролунав потужний вибух, за кілька хвилин до якого в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів. За інформацією Повітряних сил, ворожий реактивний БпЛА рухався з півночі курсом на Вишгород та Київ.

Цій атаці передував вечірній обстріл балістикою 25 листопада, під час якого в Деснянському районі зафіксували влучання в будівлю промзони, нежитлове приміщення та торгівельний центр, де спалахнула сильна пожежа. За даними КМВА та мера Віталія Кличка, внаслідок нічної атаки на столицю постраждали семеро людей.

«Прильоти» по Дніпропетровщині: подробиці за 26 листопада

Росіяни майже 20 разів атакували дронами чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого дістала поранень одна людина. Про наслідки ворожих ударів повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, у Нікопольському районі під вогнем опинилися сам райцентр та Марганецька громада. Там постраждав 46-річний чоловік, який наразі проходить амбулаторне лікування.

У Павлограді пошкоджено заправку та торговельний центр. У Кривому Розі та районі зафіксовано влучання у складську будівлю та магазин, а в Новопільській громаді понівечено об’єкт інфраструктури. У Миколаївській громаді пошкоджено агропідприємство, де внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Понад 800 ударів по Запоріжжю за добу: подробиці

Унаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район дістали поранень 18 людей, серед яких троє дітей. Загалом за минулу добу війська РФ завдали 812 ударів по 46 населених пунктах регіону. Про ситуацію в області повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Зафіксовано 25 ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Ясній Поляні, Таврійському, Новорозівці, Жовтій Кручі, Жовтенькому, Новотроїцькому, Новоіванівці та Кущовому. Область атакували понад 640 дронів на добу.

Також були удари з РСЗВ по Запоріжжю, Любицькому, Павлівці та Долинці. Повідомляється про 142 артилерійські обстріли за останню добу.

Загалом до обласної влади надійшло 381 повідомлення про пошкодження чи руйнування житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

«Людське сафарі» на Херсонщині: росіяни звіряче атакують дронами автівки

Протягом минулої доби під вогнем російської артилерії та ударами безпілотників опинилися чотири населені пункти Херсонської громади: Херсон, Комишани, Приозерне та Антонівка.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівки, приватні оселі, адміністративну будівлю та цивільні авто, а одна людина зазнала поранень. Про наслідки ворожих атак та безпекову ситуацію повідомили в Херсонській міській раді.

Близько 06:30 окупанти атакували з дрона Корабельний район. Удар припав на вулицю Святомиколаївську, де під обстріл потрапила 46-річна місцева жителька. Жінка дістала мінно-вибухову травму — поліцейські доправили потерпілу до лікарні, де їй надають необхідну допомогу.

У міськраді визначили перелік найбільш небезпечних локацій, де фіксується найвища активність ворожих безпілотників:

мікрорайони Корабел та ХБК;

село Антонівка та Антонівський міст;

автомобільний міст на мікрорайон Корабел;

район коледжу рибної промисловості, силікатного заводу, Нафтогавані та Ковша;

територія поблизу стадіону «Кристал», Святодухівського собору, Центрального ринку, драмтеатру та проспекту Незалежності.

За інформацією Сил оборони, російські війська продовжують «вільне полювання» на автомобілі. Особливо під прицілом перебуває транспорт, який за зовнішніми ознаками можуть ідентифікувати як автомобілі Сил оборони. Водночас зростає загроза ударів поблизу місць скупчення машин — біля супермаркетів, ринків та автозаправних станцій.

Місцева влада закликає жителів громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати перебування на відкритій місцевості та бути максимально обережними на зупинках громадського транспорту, біля магазинів, держустанов, медзакладів, АЗС і автомобільних парковок, дотримуючись усіх рекомендацій військових та рятувальників.

Атака на Чернігівщину 26 листопада: росіяни вгатили по будинках

У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки росіян на Чернігівщину відомо про «прильоти» по приватних будинках у Чернігівському та Новгород-Сіверському районах. Горіли самі будинки та господарські будівлі. Рятувальникам вдалося подолати займання.

Інформації про постраждалих немає.

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