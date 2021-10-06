Балаклія знову у вогні: пожежа майже дісталася до будинків

Балаклія знову у вогні: пожежа майже дісталася до будинків

Вогонь охопив понад 4,5 га очерету і підібрався близько до будинків.

У середу, 6 жовтня, у місті Балаклія Харківської області спалахнула пожежа. Вогонь швидко підбирався до житлових будинків.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

Загорівся очерет поблизу житлових будинків. Яка причина пожежі — необережність чи навмисний підпал, поки невідомо.

"До місця події було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах, відділення Балаклійського лісгоспу та відділення військової частини. На момент прибуття підрозділів ДСНС горів очерет на площі 4,5га. Існувала загроза розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші об'єкти", — йдеться в повідомленні.

О 14:20 рятувальники локалізували вогонь. За словами пожежників, загрози розповсюдження полум'я наразі немає.

Нагадаємо, три роки тому на території складів військової частини у Балаклії Харківської області внаслідок пожежі загинули троє саперів. Палало на артскладах і у 2017 році. Тоді пожежу гасили кілька діб, у радіусі 10 кілометрів евакуювали близько 20 тисяч людей. Внаслідок вибухів загинула одна людина, ще п’ятеро зазнали поранень.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припускає, що за вибухами боєприпасів у Чехії, Болгарії та Україні може стояти одна і та ж група ГРУ.

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