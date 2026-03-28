Балаклави на працівниках ТЦК: нардеп відповів, чи є це порушенням

Нардеп розкритикував ТЦК за масову перевірку документів у балаклавах

У Києві зафіксували перевірки за участі представників ТЦК і поліції, які викликали сумніви щодо законності їхніх дій. Народний депутат Олександр Федієнко розповів, що став свідком перевірок документів на вулицях, під час яких деякі представники ТЦК були у балаклавах.

Чи є це порушенням, Федієнко розповів у своїх соцмережах.

«Після того, як мене періодично зупиняють хлопці в балаклавах, як військовослужбовці ТЦК, щоб разом з представником поліції перевірити документи, я завжди питаю щодо балаклав, та чому приховують обличчя?», — розповів нардеп.

Федієнко отримав відповідь, одного з керівників ТЦК міста Києва. Там відповіли, що балаклава — це постійний атрибут, згідно наказу Міністерство оборони України від 2017 року, №606.

«Використання військовослужбовцями Подільського районного у м. Києві ТЦК та СП балаклав не суперечить вимогам Наказу та є заходом забезпечення особистої безпеки, протидії технічним розвідкам, що зумовлено необхідністю запобігання несанкціонованому збору персональних даних військовослужбовців через фіксацію облич та їх подальше розповсюдження, зокрема, у мережі Інтернет, унеможливленням ідентифікації особового складу спецслужбами РФ, що забезпечує безпеку членів родин військовослужбовців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або в районах ведення бойових дій, що в сукупності дозволяє ефективно захистити життя, здоров’я військовослужбовців і членів їхніх сімей», — йдеться у відповіді ТЦК, яке опублікував депутат.

«Що правда є одне „але“! Судячи з листа командира ТЦК, військовий працівник ТЦК зобовʼязаний, під час спілкування з громадянином України, зняти балаклаву та продемонструвати посвідчення. Якщо хтось з громадян має таке відео, надішліть хочу глянути», — пише депутат.

Він зауважив, що цей наказ не регламентує використання балаклав. Тобто це віддається на розсуд, або самого військового, або його командира.

Тому Федієнко звернувся до ТЦК, щоб там надали копію наказу щодо зовнішнього вигляду військовослужбовця під час проведення мобілізаційних заходів, та коли той може вдягати балаклаву.

«Це точно не додає мотивації, коли людина в балаклаві, у не статутному пікселі починає вести себе досить некоректно з цивільною людиною», — підсумував Федієнко.

