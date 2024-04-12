Балістичний удар по Одеській області: кількість жертв далі зростає

В Одеській області зросла кількість загиблих внаслідок балістичного удару російських військ 10 квітня. Відомо вже про шістьох жертв атаки.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до шести. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинуло четверо людей, серед яких 10-річна дівчинка. Серед жертв "прильоту" був голова громадської організації "Українська служба порятунку" Павло Діба. Крім того, 14 осіб отримали поранення.

Відомо, що 10 квітня близько 18:20 збройні сили країни-агресорки завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини. Окупанти здійснили подвійну атаку балістикою. Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі та АЗС.

Як повідомлялося, у Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару балістикою, якого окупанти РФ завдали вдень 11 квітня. Відомо про п'ятьох жертв атаки.

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