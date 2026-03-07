Балістичний удар по Харкову: кількість постраждалих зростає

Ракета / © ТСН.ua

Унаслідок ворожого удару по Харкову постраждали щонайменше кілька людей, серед них — 11-річний хлопчик.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, на цю хвилину відомо про сімох постраждалих. Внаслідок удару зазнала значних руйнувань багатоповерхівка, під завалами можуть перебувати люди. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Водночас Синєгубов уточнив, що серед постраждалих є дитина. За його словами, 11-річний хлопчик отримав поранення, медики надають йому всю необхідну допомогу.

За попередніми даними, кількість постраждалих може змінюватися, адже рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати зруйновані конструкції будинку.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

У ніч проти 7 березня у повітряному просторі Київської області зафіксували російські безпілотники. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.