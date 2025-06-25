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Балістичний удар Росії по Дніпру: кількість загиблих зросла
За інформацією місцевої влади, через ракетний удар поранення отримали понад 300 осіб.
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок балістичного удару РФ вдень 24 червня. Відомо про 19 жертв вчорашньої атаки.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області”, - наголосив чиновник.
За словами Лисака, також збільшилася й кількість людей, які дістали поранень. Їх вже понад 300.
Зауважимо, зранку влада інформувала про 18 загиблих у Дніпрі, та двох - у місті Самар, а також про майже 300 - поранених.
Нагадаємо, напередодні вдень у Дніпрі сталася серія вибухів. Гучно було і в місті Самар, яке за понад 20 км від обласного центру. ПС попереджали про загрозу балістики.
У Дніпрі сталися “прильоти”. Загалом пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, майже 40 навчальних закладів, лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка, громадський заклад. Через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, біля якого стався “приліт”.